Els Xixonencs, botiga centenària: "El meu besavi venia a Terrassa amb un carretó carregat de torrons"

Els Xixonencs és un nom de referència a Terrassa quan es parla de torrons, gelats i orxates. La botiga, que suma més de 130 anys d’història i ja va per la quarta generació familiar, manté viu un ofici que ha passat de pares a fills. Després del tancament habitual entre finals de gener i principis de març, el local va tornar a obrir el passat 10 de març per encarar una nova temporada.
Tot va començar l'any 1895, quan Eliodor Planelles, nascut a Xixona (Alacant), va triar Terrassa —concretament, el carrer de la Font Vella— per començar a vendre blocs de torró durant la campanya de Nadal. “El meu besavi venia amb un carretó carregat de torrons, amb tot el que hi cabia. Era com un firaire”, recorda Ramon Planelles, actual propietari i quarta generació. Aquell model era el de tants xixonencs que recorrien diferents punts d’Espanya per guanyar-se la vida unes setmanes l’any.
Després de la mort de l’Eliodor (1910), la seva dona, Maria Sivernt, va mantenir viva l’activitat en temps difícils, amb ajuda dels seus tres fills petits: Eliodor, Elena i Manel. Més endavant, el 1944, l’Elena i el seu nebot Josep Planelles van continuar la tasca al carrer Cremat, llogant un tros de taulell dins d’un celler de vins i licors.
El pas decisiu arribaria el 1954, quan la família va llogar tot el celler i es va establir al local de manera permanent. “Aquí és on va començar el creixement”, explica en Ramon. Aquell impuls va coincidir amb una certa recuperació econòmica després de la guerra i va permetre ampliar l’oferta amb gelats, orxates, granissats i altres productes. Aquell mateix any s’incorporarien al negoci en Manel Planelles i la seva dona Nativitat.
Dues dècades després, el 1973, en Josep Planelles va fer-se càrrec de la botiga i va reformar el local per adaptar-lo als nous temps. El seu fill, Ramon Planelles, va agafar el relleu l’any 1995 i va ampliar la venda a l’engròs, sempre mantenint les fórmules i els processos artesanals. El 2008, una nova reforma integral va donar al local la imatge actual.
El secret de la longevitat, diu Ramon, no és cap misteri. “Has de ser molt constant, perseverant i intentar mantenir el que es feia abans”, resumeix. I explica la base de tot: “Si vols fer un bon producte, has de comprar una bona matèria primera”. Aquesta filosofia explica per què el torró de Xixona continua sent el producte estrella i per què l’orxata i els gelats mantenen el prestigi de sempre. En Ramon, que de petit jugava al carrer mentre els pares treballaven sense descans, sap que el negoci ha canviat, però no la seva essència.