L’Atlètic masculí afronta l’exercici amb la mirada al títol

Els de Can Salas enceten la temporada amb l’ambició de repetir el bon exercici de l’any passat i, si és possible, fer l’últim pas per recuperar un títol que no aixequen des del 2022. L’Atlètic va ser l’únic conjunt egarenc que va accedir a la “final-four”, on va eliminar el Club de Campo als “shoot-outs” per plantar-se a la gran final disputada al Martí Colomer. Allà, però, es va haver de conformar amb el subcampionat després de caure contra el Polo (2-1).
Roger Pallarols continua liderant el projecte, que s’ha reforçat amb Ignacio Nepote, migcampista argentí que arriba del Gantoise HC, campió de l’EHL i de la lliga belga. A més, tornen a casa Roger Figa i Xavi Castelló després de les seves etapes a l’estranger. Les baixes més sensibles són les de Pol Cabré (Països Baixos), Nil Recasens (Bèlgica) i el porter Joan Ramon Avilés, retirat.
Diumenge a les 11 hores, l’Atlètic debutarà a casa contra el Jolaseta, dirigit per l’egarenc Marc Salvatella.
Roger Pallarols, entrenador de l’Atlètic
Com arriba l’equip a l’inici de lliga després de la preparació? Evidentment, l’equip arriba lluny del seu millor moment de forma. Encara és molt aviat. La pretemporada ha estat curta i dura, amb moltes sessions d’entrenament i partits de preparació. Tot i això, sempre hi ha ganes de començar una nova temporada.
Amb quines expectatives afronten el curs? El fet de ser de l’Atlètic ja marca els nostres objectius. Som un dels clubs de hockey més importants d’Espanya i el que té més lligues. Per això, és evident que no valen discursos victimistes. L’objectiu és competir per guanyar-ho tot. Amb aquesta intenció sortim.
Què va faltar la temporada passada? Amb el format actual, la capacitat mental és clau. A la lliga regular vam ser l’equip més efectiu en el penal-córner, però no en vam anotar cap a la “final-four”, on vam tenir moments de mala gestió. També a la Copa del Rei, on l’Egara va saber jugar aquests moments calents. Això és un factor a millorar, i per això hem fet una plantilla més competitiva, amb 23 jugadors.
Com veu la lliga? El nivell és el que és. Marxen jugadors cada temporada, però això és una oportunitat pels més joves. Hem d’aconseguir que la nostra lliga tingui més visibilitat als mitjans. Volem que se’n parli. Independentment del nivell dels jugadors, penso que s’ha de potenciar la imatge del hockey.