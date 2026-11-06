El CD Terrassa visita el Polo com a líder

Després d’haver-se enfrontat ja a rivals tan exigents com Club Egara, Club de Campo, Júnior i Atlètic, el CD Terrassa continua com a líder en solitari de la Divisió d’Honor masculina. L’equip que entrena Ignasi Torras té en aquests moments 16 punts, un més que el Polo. Primer i segon classificats es veuran les cares diumenge a les 12.30 hores a l’Eduardo Dualde de Barcelona.
En les tres darreres lligues, el Polo ha guanyat sempre en els seus enfrontaments amb el CD Terrassa excepte en la darrera jornada de la temporada 24-25, quan els de les Pedritxes es van imposar per 1 a 0 a casa en un duel sense res en joc. Per contra, el duel de demà a Barcelona és molt important per a ambdós conjunts de cara a poder ser caps de sèrie a la Copa del Rei.
Els altres dos conjunts terrassencs juguen a casa. Dissabte a les 13 hores, el Club Egara rebrà al Barça, que és antepenúltim. Els d’Oriol Torras són vuitens amb 10 punts, tres més que els blaugrana.
D’altra banda, diumenge a les 12 hores, el Josep Marquès acollirà l’enfrontament entre l’Atlètic i el Tenis de Santander. Ambdós conjunts es troben a la zona mitjana de la taula, a només un punt de distància de les posicions de la “final-four”.