L'Atlètic perd al camp del Polo i jugarà les semifinals amb el Club de Campo

La penúltima jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey ha clarificat les poques incògnites que es mantenien. L'Atlètic ha perdut per 1 a 0 a l'Eduardo Dualde davant del Polo i s'ha quedat sense opcions d'acabar la lliga regular en primera posició. El Club Egara ha empatat a tres en un duel intranscendent amb el Club de Campo al Pla del Bon Aire i el CD Terrassa s'ha assegurat la cinquena posició en batre per 2 gols a 3 el FC Barcelona al Pau Negre.

El dissabte 31 de maig, l'Atlètic Terrassa tindrà com a rival el Club de Campo madrileny en la semifinal de la "final-four" a l'Estadi Martí Colomer. L'altra semifinal enfrontarà el Polo, campió de la lliga regular, i el Júnior de Sant Cugat, que ha acabat quart.

L'Atlètic no ha pogut sumar a l'Eduardo Dualde. Un solitari gol del davanter terrassenc Xavi Lleonart al minut 22 ha donat la victòria al conjunt que prepara Ramon Sala.

Al Pla del Bon Aire, el Club Egara s'ha acomiadat dels seus aficionats amb un empat a tres gols contra el Club de Campo, que ha acabat segon. Álvaro Iglesias ha obert el marcador al minut 6, però els d'Andrew Wilson han donat la volta al marcador gràcies als gols d'Albert Font al minut 14 i de Xavier Aguilar al 20. Al 43, Nil Trujillo ha fet el 3 a 1.

Han reaccionat els d'Edu Aguilar i Álvaro Iglesias primer i Enrique Zorita després, de penal-córner, han establert un 3 a 3 que ha resultat definitiu.

Per la seva banda, el CD Terrassa ha començat perdent per culpa d'un gol de penal-córner de Sebastián Wolansky al camp del Barça, però Edu de Ignacio-Simó, Borja Soler i Biel Roca han remuntat el matx abans que Pol Compta anotés de penal el 2 a 3 definitiu.