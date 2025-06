L'Egara 1935 perd la final de la Divisió d'Honor "B" contra el Pedralbes

En una intensa final de la lliga de Divisió d'Honor "B" masculina, l'Egara 1935 es va proclamar subcampió de la competició en caure per 3 gols a 2 al Martí Colomer davant del Pedralbes. Cap dels dos equips, però, no ha pogut pujar per la seva condició d'equips vinculats. Ha estat el Sardinero, que va caure a semifinals davant del Pedralbes, qui ha pujat a la màxima categoria, mentre que el Carpesa, sisè de la lliga regular, disputarà la promoció d'ascens contra el Jolaseta de Getxo.

La final entre Egara 1935 i Pedralbes va començar amb molta intensitat. Òscar Recasens va inaugurar el marcador per al conjunt del Polo quan s'havien disputat només quatre minuts. A les acaballes del primer quart, Bernat Baños va empatar el partit amb una subtil vaselina sobre la porteria defensada per Oriol Masagué. Amb taules es va tancar el primer període.

Santiago Zaldúa va tornar l'avantatge als barcelonins en el primer minut del segon quart. Els d'Albert Massaguer van biuscar l'empat, però es va arribar al descans amb el mínim avantatge per als d'Antonio González.

No hi va haver més gols fins als tres minuts finals. Marcos Gui va aprofitar els espais que deixava l'Egara 1935 per sentenciar amb el 3 a 1. Quan quedava un minut per al final, Iñaki Fernández va aprofitar un llançament d'stroke per retallar distàncies, però el 3 a 2 va resultar ja definitiu.