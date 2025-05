L'Egara masculí i l'Atlètic femení, campions d'Espanya infantils de hockey sala

Dos equips terrassencs es van proclamar campions d'Espanya infantils de hockey sala a la localitat alacantina de Sant Vincent del Raspeig. Es tracta de l'equip masculí del Club Egara i del conjunt femení de l'Atlètic. En ambdós casos, la final va ser íntegrament egarenca.

En el Campionat d'Espanya masculí, el Club Egara, entrenat per Eric Herreros, es va imposar per 8 gols a 2 a la final a l'Atlètic Terrassa, que es va endur la medalla de plata. Teo Quemada va anotar tres gols i Jan Bosch dos. Els altres tres els van anotar Ignacio Aguayo, Iu Ulldemolins i Sandro Sánchez. Per part de l'equip de Ferran Freixa van marcar Roger Ribas i Jan Castelló. El CD Terrassa va perdre per 3 a 5 davant del Jolaseta i es va classificar sisè.

En semifinals, l'Egara va batre el Tenis de Santander per un contundent 7 a 1, mentre que l'Atlètic es va imposar per 5 a 2 al Club de Campo madrileny.

Els premis individuals van ser per als equips locals. El jugador del Club Egara Teo Quemada va ser escollit el millor jugador del torneig i el seu company Jan Bosch va acabar com a màxim golejador. El millor porter va ser el de l'Atlètic, Pere Cervelló.

L'Atlètic, campió femení

El conjunt femení de l`Atlètic, campió d`Espanya infantil de sala



El Campionat d'Espanya infantil femení de hockey sala es va disputar a la localitat malaguenya de Benalmádena. La final va ser també un derbi terrassenc. En aquest cas, la victòria va correspondre a l'Atlètic, que va batre per 4 a 3 el Club Egara, entrenat per Laura Perrone, amb gols d'Estel Comas (2), Mar López, Bet Padilla i Anna Soler. Per part de l'Egara, dirigit per Xavier Domènech, van marcar Carlota Dinarès, Anna Ruiz i Aina Lloveras.

El CD Terrassa va acabar cinquè en imposar-se per 5 gols a 2 al Benalmádena.

En semifinals, l'Atlètic va batre el 2 a 1 el Hockey Burdeos, mentre que el Club Egara es va imposar per 3 a 1 al Júnior de Sant Cugat.