Gil Muntadas entrarà a la pròxima convocatòria

El davanter osonenc del Terrassa FC es va lesionar fa un mes i mig a Lleida

  • El jugador de vic ja està a punt per tornar a l'equip -

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 20:33
Actualitzat el 06 de novembre de 2025 a les 20:35

Després de superar una lesió al tendó intramuscular del recte anterior del quàdriceps esquerre, el davanter osonenc Gil Muntadas està a punt per reaparèixer amb el Terrassa FC. El jugador ha estat de baixa gairebé un mes i mig després de lesionar-se en el partit de la tercera jornada, en el partit del seu equip al camp de l’Atlètic Lleida.

En aquell encontre va haver de ser substituït abans del descans i no ha pogut participar amb els seus companys. Ara, totalment recuperat d’aquest problema, entrarà a la llista de convocats per al compromís de lliga d’aquest pròxim diumenge, en el camp del Barbastro, tal com ha assegurat el tècnic del conjunt terrassista, Oriol Alsina, que ja ha entrenat anteriorment al jugador de Vic.

