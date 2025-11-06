Gil Muntadas entrarà a la pròxima convocatòria

Després de superar una lesió al tendó intramuscular del recte anterior del quàdriceps esquerre, el davanter osonenc Gil Muntadas està a punt per reaparèixer amb el Terrassa FC. El jugador ha estat de baixa gairebé un mes i mig després de lesionar-se en el partit de la tercera jornada, en el partit del seu equip al camp de l’Atlètic Lleida.\r\n\r\nEn aquell encontre va haver de ser substituït abans del descans i no ha pogut participar amb els seus companys. Ara, totalment recuperat d’aquest problema, entrarà a la llista de convocats per al compromís de lliga d’aquest pròxim diumenge, en el camp del Barbastro, tal com ha assegurat el tècnic del conjunt terrassista, Oriol Alsina, que ja ha entrenat anteriorment al jugador de Vic.\r\n