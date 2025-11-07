Arnau Bartés té el campionat a l’abast

La darrera prova de la Copa Hyundai i20N decideix el campió i el pilot ullastrellenc Arnau Bartés té totes les paperetes per endur-se’l. Juntament amb la copilot Melissa Lorenzo, han sigut vencedors de tres de les cinc proves disputades fins ara i arriben als trams alacantins amb 24,50 punts de renda sobre Adrián Vázquez i Manuel Estévez. Entre aquest divendres i dissabte es decidirà l'equip campió d'aquesta temporada 2025.\r\n\r\nEl pilot de l’equip Vallpark Motors ja es va imposar a l’edició de la temporada passada a La Nucía i intentarà tornar a repetir, amb prudència, ja que té una bona renda a la classificació. En cas que Vázquez i Estévez s’imposessin a aquesta darrera prova, Bartés i Lorenzo en tindrien prou amb una tercera plaça. En cas que el seu màxim competidor fos segon, el pilot d’Ullastrell guanyaria el campionat, acabés on acabés.\r\n\r\n\r\n“La nostra intenció és no adormir-nos i sortir amb la mateixa concentració de sempre”, manifesta Bartés, que agrega que “no hem d’abaixar la guàrdia i si fem el que sabem fer, amb el risc mínim i necessari, guanyarem el campionat”. El pilot de l’equip Vallpark Motors assegura que confia que “tot vagi bé” i comenta que “intentarem tenir un bon ritme i sabem que així ens pot donar per guanyar” el títol.\r\n