"Acord verbal" pel Museu d'Art del Vapor Ros

L’Associació Arts Terrassa ha celebrat aquest dijous la seva primera assemblea, en una trobada que ha servit per repassar els primers mesos de vida de l’entitat i per actualitzar l’estat del projecte del futur Museu d’Art local. El col·lectiu, presidit per Domènec Ferran, ha confirmat que l’Ajuntament "manté la voluntat de tirar endavant el projecte" i que ja hi ha hagut un "acord verbal en forma de comentari personal" de l’alcalde Jordi Ballart per mantenir el Vapor Ros com a emplaçament definitiu del museu.
Segons Ferran, el pas següent és elaborar un pla d’usos, que ha de definir els espais i les funcions del futur equipament. L’associació ha demanat participar en la seva redacció per aportar la seva visió sobre com hauria de ser el centre. Arts Terrassa defensa un museu actiu i obert, amb tallers, exposicions temporals i permanents, activitats pedagògiques i espais de creació. També vol que el projecte incorpori els fons artístics locals, tant del Museu de Terrassa com de col·leccions particulars i d’entitats com LaFACT o Amics de les Arts, per donar visibilitat a dos segles d’art terrassenc, del XIX al XXI.
Per al recent nomenat president, "el Vapor Ros és un espai magnífic i ara mateix mort", i el museu podria "reactivar el centre baix de la ciutat" amb activitat cultural, restauració i comerç. L’objectiu és que l’equipament tingui vida pròpia i contribueixi a donar dinamisme al nucli històric. Tot i el suport polític, el president ha recordat que es tracta d’un projecte "a llarg termini", que requerirà finançament d’altres administracions i de col·laboradors privats.
L’assemblea també ha servit per explicar el funcionament intern de l’associació, ja registrada a la Generalitat i al registre municipal d’entitats. Arts Terrassa compta actualment amb 253 persones inscrites i tot just aquest vespre s'ha aprovat amb 32 vots a favor i només una abstenció el fet d’implantar una quota anual de 20 euros per cobrir despeses bàsiques i crear un fons econòmic propi.
Entre els primers èxits, l’entitat ha celebrat la bona acollida de la "Fase Zero" del museu, presentada el maig passat, i la venda completa de les samarretes amb el lema "Museu d’Art - Vapor Ros - Terrassa", convertides en un símbol visible de la reivindicació. "Hem d’aconseguir que la gent ens vegi, ens relacioni. És una manera de pressionar", explicava Jordi Paüls, vocal de l’Associació.
De cara als propers mesos, Arts Terrassa vol mantenir viva la mobilització amb accions periòdiques al carrer i al mateix Vapor Ros per "fer-se veure" i reforçar el suport ciutadà al projecte. En aquest sentit, Ferran hi ha afegit que "ens hem de fer veure perquè el projecte no s’aturi, i el Vapor Ros esdevingui finalment el Museu d’Art que Terrassa necessita".