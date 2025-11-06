“Oriol Alsina té un caràcter guanyador”

“És un entrenador molt ambiciós i que sobretot transmet molta confiança als futbolistes i implanta molt aquest caràcter guanyador”. Amb aquestes paraules va definir a Oriol Alsina, nou tècnic del Terrassa FC un Marcos Pérez que el coneix molt bé, ja que tots dos van coincidir al Llagostera. El porter i capità del conjunt egarenc, també va dir de l’entrenador d’Arenys de Mar que “aquest caràcter guanyador que l’ha fet arribar a aconseguir grans èxits”, com va ser l’ascens a Segona Divisió del conjunt gironí.
Marcos Pérez va continuar afirmant que Alsina “és un entrenador pròxim, que li agrada molt que el futbolista estigui bé mentalment” si bé no va afegir que no regala res i, si cal, en dona una de freda i una de calenta. Que hi hagi un canvi a la banqueta, però, significa que les coses no van bé i els jugadors, el que volen, és estabilitat. “És clar que és així, quan les coses no van bé sempre sol haver-hi un canvi d’entrenador, i esperem que poder entrar en una bona dinàmica i que puguem crear un bon projecte a llarg termini que puguem aconseguir èxits i, tant de bo, sigui amb ell, clar”, va manifestar el porter del conjunt terrassenc.
Sobre si hi ha moltes diferències entre el cos tècnic actual i l’anterior, Marcos Pérez va apuntar que “sense pretemporada és molt difícil canviar, passar de zero a cent perquè, al final, a part d’intentar canviar coses, també hem de buscar resultats i no podem dir, perdem cinc partits i ja ho recuperarem”. Va detallar que els tècnics d’ara “estan introduint moltes coses, però, a poc a poc, n’introduiran moltes més, però progressivament perquè és que si no és molt complicat sortir a un camp i passar d’una cosa a una altra en tres dies que portem amb ells”.
Els plats trencats
Si va pagar els plats trencats de la derrota amb l’Espanyol “B” amb la suplència al camp del Castellón “B”, el capità del Terrassa FC va subratllar que “no fa falta que ho digui jo, ho va dir l’entrenador en roda de premsa i és clar que vaig ser jo el que els vaig pagar, vaig ajudar a l’Iván Biarge tot el que vaig poder perquè sortís al camp en les millors condicions i va fer un grandíssim partit”.
Del partit de diumenge al camp del Barbastro, va declarar que “serà igualat com tots els de la categoria i crec que es decidirà per petits detalls”.