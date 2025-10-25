L’Egara posa a prova el lideratge a la lliga femenina a Madrid

El duel més atractiu de la vuitena jornada de la Divisió d’Honor femenina enfrontarà diumenge a les 12.30 a San Sebastián de los Reyes al líder, Club Egara, amb el tercer classificat, un Sanse Complutense que s’ha convertit en l’equip revelació de la temporada amb un balanç de cinc victòries i dues derrotes, davant Atlètic i Club de Campo.\r\n\r\nL’equip que entrena Joan Vidal, que li treu sis punts, buscarà el seu vuitè triomf consecutiu davant d’un rival a qui va guanyar la temporada passada en els dos partits de lliga.\r\n\r\nL’Atlètic, per la seva banda, rebrà diumenge a les 11 al Josep Marquès un Sardinero que acumula ja vuit punts.\r\n\r\nA la part baixa, el CD Terrassa visitarà diumenge a les 12.30 el Polo amb la intenció de sumar la seva primera victòria.\r\n \r\n