Les entrades pel derbi, de 5 a 18 euros

La temporada passada, el Terrassa FC i el CE Sabadell es van enfrontar fins a tres vegades: empat sense gols a la Nova Creu Alta a la primera volta de la lliga i victòria per 2 a 0 del Terrassa a l’Olímpic a la lliga i victòria arlequinada per 1 a 2, també a l’Olímpic, en vuitens de final de la Copa Catalunya.
L’ascens dels arlequinats a Primera Federació havia deixat ambdues aficions sense derbi enguany. Però el sorteig dels quarts de final de la Copa Catalunya ha arreglat de manera parcial aquesta circumstància. No serà el mateix que un partit de lliga, però el duel de màxima rivalitat comarcal es reeditarà dimecres vinent, dia 14 de gener, a les 20 hores, en eliminatòria a partit únic, a l’Estadi Olímpic.
Quan falta encara una setmana per al matx, l’expectació entre ambdues aficions continua creixent. La venda d’entrades avança a bon ritme. Els aficionats les poden adquirir a través del lloc web del club o bé a les mateixes oficines. Els socis del Terrassa FC podran entrar de franc amb el seu abonament, mentre que els preus per al públic en general van dels 5 als 18 euros si s’adquireixen de manera anticipada.
L’entrada més econòmica és la de gol nord, que costa 5 euros. Les localitats de lateral costen 8 euros, mentre que les de tribuna es venen per 18 euros. Els preus seran més elevats el mateix dia del partit. El gol nord costarà 7 euros, el lateral 10 i la tribuna 20.
S’esperen 665 arlequinats
No només l’afició terrassista s’està mobilitzant per intentar que l’Olímpic ofereixi un bon aspecte. Els aficionats del CE Sabadell, que lidera la lliga del grup segon de Primera Federació després de golejar per 1 a 5 l’Hércules a domicili.
El Terrassa FC ha reservat una zona al lateral del camp per als aficionats del Sabadell, fins a un màxim de 665. Cadascuna d’aquestes entrades es vendrà a 10 euros i no se’n podrà adquirir cap el mateix dia del partit per motius de seguretat.
Les altres tres eliminatòries d’aquesta ronda de quarts de final de la Copa Catalunya es disputaran també el dimecres 14 de gener. L’Andorra, de Segona Divisió, visitarà el camp de l’Europa, mentre que el Barça Atlètic jugarà al terreny de joc de l’NSA Camp Joliu de Tarragona i el Gimnàstic de Tarragona es desplaçarà al municipal de Nou Barris per jugar contra la Montañesa.