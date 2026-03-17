El Palau d’Esports continua viu: “Hem de buscar un gran espai polivalent”

El govern municipal continua treballant en la definició de les futures grans infraestructures de la ciutat. Mentre que ja es va anunciar la remodelació del recinte Firal al seu emplaçament actual, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, per convertir-lo en el futur Palau de Congressos, el regidor d’Esports, Alberto Muñoz, ha assegurat aquest dimarts durant la comissió informativa de Projecció de la Ciutat que la idea d’un futur Palau d’Esports no s’ha deixat de banda. El regidor ha afirmat que aquesta aspiració continua sobre la taula com un espai necessari per encabir grans esdeveniments esportius i que, per fer-ho realitat, “hem de buscar un gran espai que sigui polivalent”,
L’actual recinte Firal és l’opció escollida per al futur Palau de Congressos, però es descartaria per a l’esport d’elit. L’adaptació d’aquestes instal·lacions suposarà una inversió d’uns 30 milions d’euros. Ara bé, durant el debat s'ha fet palès que l’espai ofereix una polivalència molt escassa per a l’esport de primer nivell, de manera que el recinte es destinarà exclusivament a usos vinculats a la promoció econòmica, fires, grans esdeveniments i comerç. Així, Muñoz ha admès que per acollir actes esportius amb ambició d’escala nacional i gran capacitat “hauríem d’anar segurament a la part del Palau Sud”. Tot i reconèixer que el pressupost és limitat i que caldrà estudiar la viabilitat del projecte, Muñoz ha recordat que “del Palau d’Esports n’hem parlat obertament en tot moment”. L’opció de Palau Sud, descartada com a seu de congressos, s’havia arribat a xifrar en 60 milions d’euros.
Un equipament per al dia a dia
Més enllà dels esdeveniments de gran format, el servei d’Esports ha defensat amb fermesa que una instal·lació d’aquestes característiques no es pot sostenir econòmicament ni socialment si només s’obre per a partits puntuals d’equips d’elit. Per tant, ha de defugir dels models històrics pensats exclusivament per a l’exhibició els caps de setmana i obrir-se a l’ús ciutadà diari, garantint així que no esdevingui un equipament infrautilitzat. En aquesta mateixa línia, els responsables tècnics han remarcat que la clau de l’èxit d’aquest projecte és que l’esport base i els espais annexos tinguin “molta vida dintre del Palau” i acullin l’activitat diària de diverses entitats esportives de la ciutat.
Seu d’Ègara i Generalitat
Un altre dels punts destacats de la sessió ha estat la candidatura de la Seu d’Ègara com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, un procés que ara posa el focus principal en la Generalitat de Catalunya. Després que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, oferís en la seva recent visita a la ciutat “tota l’assistència tècnica necessària” per acompanyar el projecte, el consistori considera que aquest suport estatal és l’impuls previ necessari per reprendre les negociacions amb el Govern català. Tal com ha subratllat el tinent d’alcalde Joan Salvador, la Generalitat és l’administració competent i la peça clau per elevar formalment la proposta al Ministeri i, posteriorment, a la UNESCO.
Paral·lelament, s'ha fet pública la presentació de la candidatura de Terrassa al Premi Internacional Ciutats i Governs locals Units (CGLU) de Ciutat de Mèxic. L’Ajuntament hi concorrerà amb el projecte de la Biblioteca Central (BCT), destacant el seu paper com a espai de cohesió social, innovació i democràcia cultural.
Oficina de Turisme al Petit Palau, en fase d’idea
Responent a una pregunta formulada per Adrián Sánchez, regidor del PSC, sobre la possible conversió de l’antiga cafeteria del Petit Palau en una oficina de turisme amb degustació gastronòmica, el govern n'ha volgut matisar les expectatives immediates. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha explicat que el consistori es troba en una etapa molt embrionària: “Estem en allò de sempre, m’agrada dir allò de fase idea, la idea es converteix en projecte, el projecte es converteix en realitat”. Per tant, s'ha acordat consultar els tècnics de Patrimoni que n’han d’avaluar com hi encaixaria aquesta proposta per poder donar més detalls sobre la viabilitat del projecte a l’oposició.