Sàmper veu urgent "desburocratitzar" per desencallar polígons com Palau Sud - Can Guitard

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha visitat Terrassa aquest dimecres al matí en el marc de la campanya del Pla de Govern, que ha instal·lat un vehicle informatiu al Mercadal de Martí l'Humà per apropar l'acció de l'executiu a la ciutadania. Acompanyat de la delegada territorial del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, el conseller ha atès els mitjans de comunicació i ha situat el desenvolupament del sòl industrial i la necessitat d'aprovar els pressupostos de la Generalitat com a eixos centrals per garantir el creixement econòmic i els serveis públics de la ciutat.
Sàmper ha reivindicat el paper de Terrassa i del conjunt del Vallès com a motor fonamental per a la reindustrialització de Catalunya. El conseller ha remarcat que la ciutat és un emplaçament ideal per atreure projectes de sectors disruptius, com ara els semiconductors o la intel·ligència artificial, gràcies a la presència d'infraestructures de talent com la universitat. Tot i això, ha advertit que cal enllestir els polígons que estan "en plena elaboració" i "fer els deures el més aviat possible" perquè les inversions siguin "una realitat". En referència als projectes locals, ha explicat que el polígon dels Bellots II es troba en mans de dos diferents propietaris particulars, de manera que l'administració hi té un marge d'intervenció limitat. "Difícilment es pot interferir" en aquests terrenys, atès que, per molt que a ell o a l'alcalde els agradaria accelerar-ho, "són propietats privades", ha reblat.
El repte principal, però, recau sobre el sector de Palau Sud-Can Guitard. El conseller ha posat sobre la taula que el desenvolupament d'aquest polígon "està encallat" i que es troba "en fase d'encara una sèrie de permisos urbanístics" pendents de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), pel que fa a l'afectació de la riera del Palau.
Tot i la complexitat, el conseller ha reclamat que "s'ha d'accelerar tant per la part que li toqui a la Generalitat, en aquest cas l'ACA, com per part de l'Ajuntament".
Sàmper ha fet autocrítica sobre la lentitud burocràtica, lamentant que "pequem des de fa molts anys d'una hiperregulació que fa que els permisos siguin lents, però en altres comunitats que ja ho han vist són molt més ràpides".
Per solucionar-ho, ha posat sobre la taula la necessitat de "desburocratitzar tot el tema administratiu de l'administració perquè les inversions es puguin tramitar molt més ràpid". També ha explicat que l'aposta ha de ser facilitar la tasca als consistoris per superar la desconnexió administrativa: "Hem de quadrar agendes, hem de fer que les coses vagin més ràpides, tant als ajuntaments com a la Generalitat".
Sàmper ha volgut recordar que durant l'any passat Catalunya va ser la regió europea que més va créixer, amb un augment del 3,6%, superant motors tradicionals com Baviera o el Piemont. "Catalunya està de moda", ha sentenciat, tot afegint que hi ha un interès creixent de països asiàtics com la Xina, Taiwan, Corea del Sud, el Japó o Singapur per establir-se al territori.
La pròrroga pressupostària i l'impacte en els equipaments
El titular d'Empresa i Treball ha justificat la retirada dels pressupostos de la Generalitat, que s'allargarà aproximadament fins al mes de juny, per la necessitat d'entrar en un procés de negociació amb Esquerra Republicana que s’allargarà fins l’estiu.
Sàmper ha recordat que el nou projecte preveu un increment de 9.000 milions d'euros i ha advertit que "sense pressupostos no pot haver-hi serveis públics". Així mateix, ha admès que aquesta pròrroga temporal redueix els recursos immediats i té necessàriament una incidència en infraestructures molt reivindicades a Terrassa que en depenen, com el primer CUAP de la ciutat i el nou CAP de Països Catalans, a més de les comissaries i les noves escoles en general.
"Dit això, Catalunya també necessita estabilitat, i l'estabilitat fa que tant el Govern de la Generalitat com el PSC, i després també ERC, hagin considerat que per tenir aquesta estabilitat era bo tenir un parell de mesos més per negociar aquest pressupost que s'han compromès a tenir abans del juny. I són 9.000 milions d'euros que ja es consoliden, que són de més aquest any, però també el que ve i fins que no hi hagi un altre pressupost", ha refermat.
"Amb els 9.000 milions i els 4.700 milions de l'hipotètic finançament propi per a Catalunya, estem parlant que l'any que ve Catalunya podria tenir 14.000 milions d'euros més. No podem dir que no ni a una cosa ni a l'altra. Terrassa ho necessita gairebé més que ningú", ha conclòs.
Suplement de crèdit per mantenir les inversions
Per la seva banda, la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, ha intervingut per garantir que l'executiu no aturarà la maquinària financera. Ha anunciat l'aprovació d'un suplement de crèdit per poder tirar endavant les inversions més urgents, reiterant que les prioritats per a Terrassa continuen sent la mobilitat, la salut i l'educació. En aquest sentit, ha assegurat que totes les accions pactades durant la recent comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament es materialitzaran un cop s'aprovin definitivament els pressupostos.
El Pla de Govern que aquest dimecres s'ha volgut acostar als terrassencs pretén liderar la tercera gran transformació de Catalunya mitjançant 35 objectius i 260 mesures concretes. L'estratègia se centra a donar resposta a prioritats com l'accés a l'habitatge, la transició energètica, la igualtat social, el bon govern i l'assoliment d'un finançament singular.