L’Europa “B”, primer rival de l'any del San Cristóbal

El San Cristóbal torna a la competició i visita aquest dissabte a l’Europa “B”, en el Nou Sardenya i a partir de les 17 hores, en la penúltima jornada de la primera volta de la lliga de la Tercera Federació. Per a aquest encontre, el tècnic parroquial Cristian García no podrà comptar amb Àlex Fernández, Héctor Parrado i Ricki Calamardo, que encara no estan recuperats, per lesió, si bé recuperar al defensa Raúl Ferrer, després de superar la seva lesió amb la selecció catalana amateur. El conjunt gracienc, que porta dues derrotes i dos empats en els últims quatre compromisos, ocupa en aquests moments la catorzena posició, amb 14 punts, quatre menys que el San Cristóbal. “L’Europa “B” és un equip molt difícil de contrarestar. Els seus números no reflecteixen el seu joc”, ha comentat Cristian.\r\n