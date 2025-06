L'hongaresa Panni Szegedi, nou reforç per al CN Terrassa

L’equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha reforçat amb el fitxatge de la hongaresa Panni Szegedi per a la temporada 2025–2026. Amb només 21 anys, Szegedi és una de les jugadores joves més destacades del waterpolo europeu. Formada a l’UVSE, club referent a Hongria, ha jugat també a la BVSC i actualment competeix amb l’equip de la Universitat de Califòrnia, Los

Angeles (UCLA). Amb aquest darrer, ha guanyat el campionat NCAA 2024, anotant tres gols a la final i tancant la temporada amb 39 gols en total.

En categoria de clubs, destaca també per haver guanyat la Copa d’Hongria 2023 amb l’UVSE, on va ser decisiva en la final. A nivell internacional, és campiona del món sub-20 (2023) amb la selecció hongaresa, de la qual va ser capitana. Amb una experiència en competicions d’alt nivell tant a Europa com als Estats Units, Szegedi és una jugadora amb un perfil ofensiu i molt versàtil. Amb aquest fitxatge, el CN Terrassa continua treballant per consolidar el seu projecte esportiu en l’elit del waterpolo femení estatal i europeu.