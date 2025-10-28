Esports

L'Hospitalet, rival del San Cristóbal a la Copa Catalunya

El partit es disputarà aquest dimecres a les 20.30 hores al municipal de Ca n'Anglada

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 18:38

El municipal de Ca n’Anglada serà aquest dimecres l’escenari del partit de Copa Catalunya entre el San Cristóbal i el CE L’Hospitalet, corresponent a la cinquena eliminatòria d’aquesta competició.

L’encontre, que començarà a les 20.30 hores, no arriba en el millor moment de cap dels dos equips. Els parroquials han perdut els tres darrers compromisos de lliga mentre que els riberencs només han pogut sumar un punt en els dos últims partits disputats.

El tècnic dels egarencs, Cristian García, no podrà comptar amb els lesionats Àlex Fernández, Héctor Parrado, Grabulosa i Raúl Pérez, ni amb el sancionat Mario Cantí. “És un partit per agafar confiança i preparar el de diumenge”, va assenyalar l'entrenador egarenc.

