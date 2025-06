Marc Salvador torna al CN Terrassa

El Club Natació Terrassa ha anunciat el fitxatge de Marc Salvador, que tornarà a jugar en el conjunt egarenc la temporada vinent després de diverses temporades al Tenerife Echeyde. Format a les categories inferiors del club, torna a casa amb una trajectòria consolidada per posar-se a les ordres de Sergi Mora.

Nascut a Terrassa l'any 1998, el nou reforç de l'equip egarenc és un jugador polivalent, amb experiència a la màxima categoria del waterpolo estatal i internacional, que ha destacat com a peça clau del Tenerife Echeyde durant cinc temporades. Ha estat un dels pilars del projecte esportiu i formatiu del club canari, on ha exercit com a coordinador de la base i entrenador del filial, compaginant el seu rendiment esportiu amb la direcció tècnica.

Amb una medalla de plata al Campionat d’Europa júnior de Bakú 2015 amb la selecció espanyola, la nova incorporació dels de Sergi Mora arriba ara en un moment de maduresa i lideratge esportiu que suposa un reforç estratègic per al primer equip del CN Terrassa.