Mario Cantí i Ricki renoven amb el San Cristóbal

El CP San Cristóbal ha anunciat les renovacions del davanter Mario Cantí i el defensa central Ricki Calamardo de cara a la pròxima temporada. Els dos capitans del conjunt parroquial, amb aquesta prolongació del seu compromís, iniciaran la seva setena temporada consecutiva amb el club egarenc. Tots dos han decidit continuar quan encara no està decidit on jugarà el San Cristóbal, a la Tercera Federació o a la Lliga Elit. Depèn de què faci el Girona “B” a l’eliminatòria d’ascens a Segona Federació contra el San Fernando que, de moment, domina el conjunt català per 1 a 0 del partit d'anada. Diumenge es disputarà el de tornada a les Illes Canàries i, si venç el conjunt gironí, els egarencs es mantindran a la Tercera Federació.

D’altra banda, acaben contracte i no continuaran a l'equip el porter Álex Sánchez i els jugadors Eric Ruiz, Bruno Perone, Alberto Padilla, Miguel Expóstito, Izan Rosena i Marco Martínez. Els dos últims estaven cedits pel CE Sabadell i tornen al seu club d'origen.