Marta Segú jugarà a l'HGC neerlandès

La davantera internacional deixa el Polo per provar sort als Països Baixos

  • La jugadora terrassenca viurà la seva primera experiència a l'estranger -

Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 14:02
Actualitzat el 09 de setembre de 2025 a les 14:05

La terrassenca Marta Segú ha decidit canviar d’aires. La davantera de l’RC Polo de Barcelona jugarà a partir d’aquesta temporada als Països Baixos, concretament a la ciutat de Wassenaar. Ha fitxat per l’HGC, un dels clubs més prestigiosos de la lliga neerlandesa.

La internacional espanyola ha decidit provar sort en el hockey neerlandès amb 30 anys després d’una àmplia experiència a la lliga espanyola.

Segú és un producte del planter del CD Terrassa, des d’on va marxar al Polo. Es tracta d’una fixa a les llistes del seleccionador Carlos García Cuenca. Es va penjar la medalla de bronze al passat Europeu de Mönchengladbach.

Segú marxa als Països Baixos amb la seva parella, el porter del Polo Luis Calzado, que jugarà al Kampong d’Utrecht.

