Marta Segú jugarà a l'HGC neerlandès

La terrassenca Marta Segú ha decidit canviar d’aires. La davantera de l’RC Polo de Barcelona jugarà a partir d’aquesta temporada als Països Baixos, concretament a la ciutat de Wassenaar. Ha fitxat per l’HGC, un dels clubs més prestigiosos de la lliga neerlandesa.\r\n\r\nLa internacional espanyola ha decidit provar sort en el hockey neerlandès amb 30 anys després d’una àmplia experiència a la lliga espanyola.\r\n\r\nSegú és un producte del planter del CD Terrassa, des d’on va marxar al Polo. Es tracta d’una fixa a les llistes del seleccionador Carlos García Cuenca. Es va penjar la medalla de bronze al passat Europeu de Mönchengladbach.\r\n\r\nSegú marxa als Països Baixos amb la seva parella, el porter del Polo Luis Calzado, que jugarà al Kampong d’Utrecht.\r\n