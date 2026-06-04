Matías Reyniak i Isabel Pascual, campions del II Open Egara

Les instal·lacions del Club Egara van acollir la celebració de la segona edició de l’Open de Tennis Egara, prova OPEN 1000 del Circuit IBP Tennis PRO dotada amb 4.000 euros en premis. Les finals, que es van resoldre en el tercer set, van coronar dos nous campions, el nord-americà Matías Reyniak a la categoria masculina i Isabel Pascual en la femenina.
Reyniak, que té setze anys, es va trobar a la final masculina al vigent campió del torneig, Álvaro Jiménez Román, primer cap de sèrie, que arribava a la lluita pel títol després d’una setmana molt sòlida. El nord-americà, però va demostrar un gran nivell competitiu durant tot el torneig, eliminant rivals destacats com Jaume Casas o Ian Lucca Cervantes abans de plantar-se a la final.
El partit va tenir alternatives constants i es va acabar decidint amb un marcador de 6-1, 3-6 i 6-1 favorable a Reyniak, que suma així el seu primer gran títol dins del Circuit IBP Tennis PRO.
Pel que fa a la final femenina, Pascual es va imposar a Martina Vázquez, una de les grans favorites per endur-se el torneig. Després d’endur-se el primer set per 6-4, Pascual va veure com Vázquez reaccionava per forçar el tercer set amb un 3-6. Tot i això, la campiona, amb un 6-3, va adjudicar-se el títol.