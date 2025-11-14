Més de 4.000 inscrits correran diumenge el Cros Escolar

La zona esportiva municipal de Can Jofresa acollirà diumenge entre les 9 i les 13 hores el Cros Escolar que organitza cada any el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT). Es tracta de l’activitat esportiva més multitudinària de les que se celebren durant tot l’any a la nostra ciutat.
La setmana passada es van tancar les inscripcions. Seran finalment 4.050 els inscrits per prendre part en aquesta cursa, destinada a les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. El requisit per prendre-hi part és cursar els estudis en un centre educatiu o pertànyer a alguna de les entitats de l’àmbit territorial del CEVOT.
Durant tot el matí de diumenge es duran a terme un total de 19 curses. La primera, a les 9, serà la del Tram Blau. Es tracta una iniciativa municipal que permetrà que els nens o joves amb capacitats diverses, TEA o altres necessitats similars, puguin participar del cros en un entorn seguir i adaptat, sense megafonia ni música alta i amb una afluència reduïda. S’hi han acollit 30 nens de les diferents categories. El recorregut serà de 370 metres.
A continuació sortiran els juvenils (2.400 metres), seguits de cadets (2.150), infantils (1.800), alevins (1.250), benjamins (1.000) i prebenjamins (600).