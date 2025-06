Miguel Pujol guanya el Ciutat de Terrassa

Les pistes de l’Squash Marconi, seu de la Federació Catalana d’Esquaix, van acollir la sisena edició del PSA Internacional d’Esquaix Ciutat de Terrassa, un campionat puntuable per al circuit mundial PSA (Professional Squash Association). El jugador argentí Miguel Pujol es va imposar a la final al neerlandès Guido Lidner per un clar 3 a 0, amb parcials d’11/6, 11/6 i 11/8. A les semifinals, Pujol havia derrotat al jugador de Malgrat de Mar Hugo Lafuente per 3 a 1, amb parcials de 12/10, 6-11, 11/9 i 11/8.

Per la seva banda, Lidner havia derrotat a l’altre argentí, Segundo Portabales, que va ser finalista d’aquest mateix torneig la temporada passada. El jugador neerlandès es va acabar imposant per un ajustadíssim marcador de 3 sets a dos, amb parcials de 4/11, 11/7, 2/11, 11/5 i 11/9.

D’altra banda, les instal·lacions de l’Squash Marconi van acollir també un campionat d’àmbit català, corresponent a la Segona Categoria. Es va imposar Joan Serna, del Mèlich Sportsclub de Sant Just Desvern per un clar 3 a 0 al seu company de club, Pol Asensio.