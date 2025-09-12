Nou curs per al Club Egara masculí per retrobar-se amb la “final-four”

El Club Egara comença aquest diumenge la temporada amb un objectiu clar: tornar a les posicions de “final-four”. El curs passat, el conjunt que dirigeix Andrew Wilson no va assolir les expectatives i va tancar la campanya lliguera en sisena posició, amb un total de 30 punts. Una classificació per sota del que s’espera d’un equip que, any rere any, aspira a estar entre els millors.
Tot i el mal regust de la lliga, l’Egara va signar una Copa del Rei brillant al Pla del Bonaire. Davant la seva afició, els egarencs van aconseguir un bitllet per a la gran final, però el Club de Campo es va mostrar superior i es va acabar imposant (0-3).
Enguany, el club celebra el seu 90è aniversari i vol fer-ho amb un projecte il·lusionant. Pel que fa a les baixes, Jan Clapés inicia etapa a la lliga belga, mentre que Jordi Farrés i Xavi Aguilar han decidit retirar-se. En l’apartat d’incorporacions, el retorn de dos jugadors formats a la casa és clau: Pol Gispert i Pol Torres, amb experiència a Bèlgica i França. També s’afegeixen quatre joves del planter: el porter Pere Jufresa, els migcampistes Nacho Sala i Bernat Baños i el davanter Max Fitó.
A la pretemporada, els del Pla del Bonaire no van poder aixecar el que hauria estat el quart Campionat de Catalunya consecutiu. Ara, però, l’horitzó és positiu: els quatre primers partits de lliga són relativament assequibles i podrien servir per agafar confiança. El debut serà diumenge a les 12 hores al camp del FC Barcelona, que va acabar novè la passada campanya.
Andrew Wilson, entrenador del Club Egara
“Volem ser més sòlids en defensa i més eficaços a les àrees”
Quines sensacions li deixa la preparació abans d’estrenar-se a la lliga? El grup arriba amb molt bones sensacions. Hem treballat amb intensitat i els jugadors estan amb il·lusió i ganes d’afrontar una nova temporada. Es respira compromís i tenim clar que hem de ser competitius des del primer dia.
Quins reptes es marquen per aquesta temporada? Els nostres objectius són clars: competir pels títols nacionals, estar a la part alta de la classificació, ser competitius sempre i mantenir un nivell alt de regularitat. Volem que la nostra identitat de joc estigui sempre present.
Quins aspectes creu que l’equip ha d’afinar? Hem de millorar la constància. L’any passat vam fer bons partits, però ens va faltar contundència. Ara volem ser més sòlids en defensa i més eficaços a les àrees.
Com veu el nivell de la plantilla? Estic molt satisfet. Tenim un equip jove amb una base sòlida de jugadors experimentats i amb qualitat de guanyar a qualsevol. A més, els joves del planter aporten frescor i dinamisme. L’ADN de l’Egara és confiar en la gent de casa i donar-los protagonisme.
Què li agradaria transmetre a l’afició? Que continuïn a prop de l’equip. El seu suport és fonamental i volem que se sentin orgullosos de nosaltres.