Bernat Sanahuja, a la llista oficial de convocats per a les World Cup Finals

El jugador egarenc del CN Atlètic Barceloneta, Bernat Sanahuja, ha estat inclòs en la llista oficial de convocats de la selecció espanyola masculina de waterpolo per a la disputa de les World Cup Finals que se celebraran a Sidney (Austràlia). L'expedició que encapçala el seleccionador David Martín marxa aquest dimecres cap a terres australianes per afrontar aquesta competició. El partit de quarts de final enfrontarà al combinat estatal amb la selecció amfitriona, el pròxim dia 23 de juliol, a partir de les 10.30 hores d'aquí.
A més de Sanahuja, Martín ha escollit per a aquesta cita a Roger Tahull, Unai Biel, Marc Valls, Unai Aguirre, Max Casabella, Javier Bustos i Alex Bustos, del CN Atlètic Barceloneta; Sergi Cabanas i Pep Bonet, del CN Sabadell; Miguel de Toro, del Ferencvaros; Dídac Garcia, del Duisburg; Pol Daura, del CN Barcelona; Fran Valera, del Jadran; i Gerard Gil, del CN Mataró.
La resta d'eliminatòries dels quarts de final enfrontaran a Itàlia amb Geòrgia, Grècia amb Montenegro i Hongria amb Croàcia. Dissabte dia 25 de juliol es disputaran les semifinals de la competició i, l'endemà, els partits per al tercer i quart lloc i la gran final.