El CN Terrassa, subcampió al Campionat d’Espanya juvenil femení de waterpolo

L'equip juvenil del CN Terrassa va finalitzar en la segona posició al Campionat d’Espanya femení de waterpolo celebrat a les instal·lacions de l'entitat egarenca. La competició va reunir els millors equips estatals de la categoria. L'equip local va completar un campionat amb ple de victòries fins a classificar-se per a la gran final, on va caure davant el CN Catalunya per 9 a 3.\r\n\r\nL’equip dirigit per Fran Sánchez va mostrar un gran nivell en la fase de grups, amb dues victòries contundents davant l’Askartza (23-7) en el debut i contra el Real Canoe (11-7), resultats que li van permetre accedir a les eliminatòries amb confiança. A partir d’aquí, el CN Terrassa va saber competir en els moments decisius del campionat, superant les diferents fases eliminatòries fins a guanyar-se un lloc a la final i assegurar-se la medalla de plata. En el partit pel títol, el CN Catalunya va imposar la seva eficàcia ofensiva, però les terrassenques van plantar cara en tot moment en un partit d’alt nivell que tancava quatre dies intensos de competició. \r\n