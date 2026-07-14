Pere Jufresa, nou porter per al CD Terrassa

El porter Pere Jufresa, nascut el 14 de novembre de 2003, formarà part del primer equip del CD Terrassa la pròxima temporada. Format a les categories inferiors del Club Egara, Jufresa va formar part del primer equip de l'entitat del Pla del Bon Aire la passada temporada, a la Divisió d'Honor masculina de hockey. El nou porter del conjunt de les Pedritxes, que va ser reconegut com a millor porter de la Divisió d’Honor "B" durant les temporades 2023-24 i 2024-25, obre ara una nova etapa a la seva trajectòria esportiva.\r\n