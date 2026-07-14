L’aventura italiana de l’egarenc Abel Moya

El jugador terrassenc Abel Moya jugarà la pròxima temporada a les files del conjunt italià del Forte dei Marmi, que milita a la Seria A1, la màxima categoria de l’hoquei patins d’aquell país. Als 24 anys, a l’egarenc li arriba la seva primera aventura a l’estranger després de les dues últimes temporades a les files del Cercanyola CH, on va arribar procedent del CH Mataró.
Moya, que també havia rebut alguna oferta per anar a algun equip de la lliga portuguesa, ha preferit estrenar-se lluny de casa a Itàlia, en un equip que, després d’uns anys de glòria guanyant la lliga i la Coppa, ha engegat un nou projecte per intentar tornar a estar entre els millors. “És l’oportunitat de la meva vida”, assegura el jugador egarenc, que considera que la competició italiana i la seva forma de jugar li va bé al seu estil, ja que es considera “explosiu i ràpid”, qualitat que lliguen a la perfecció a la Seria A1.
De moment, s’ha compromès per una temporada amb el conjunt italià que dirigirà el tècnic Roberto Crudeli, amb el repte de continuar “algunes temporades més”. Moya explica que el Forte Dei Marmi, equip d’una localitat de la Toscana, té un bon equip i espera que pugui fer un bon paper a la lliga, si bé destaca que “hi ha cinc o sis equips molt potents”. Opina, tanmateix, que els equips de la part baixa de la competició italiana “són més fluixos” que els de l’OK Lliga. L’1 de setembre, Moya s’incorporarà a l’equip, que debutarà a la lliga el 31 d’octubre, a la seva pista, rebent el Follonica Hockey.
Format a l’Sferic
Moya es va formar a l’Sferic de Terrassa, però quan tenia vuit anys va marxar al Bigues i Riells. Tres anys més tard va recalar al CH Caldes i després va jugar mitja temporada cedit al Jolaseta basc. Posteriorment, el jugador terrassenc va passar per Sant Cugat i Mataró, fins que va fitxar pel Cerdanyola. No només té experiència a l’OK Lliga espanyola. Moya va ser campió d’Europa amb la selecció espanyola sub-17 en una competició disputada precisament a Itàlia i, quan jugava a l’infantil del Caldes, va ser subcampió de Catalunya i d’Espanya a la mateixa temporada. A més, també amb el Caldes, va penjar-se la medalla de bronze en el Campionat d’Europa de clubs de la categoria sub-17 que es va celebrar a Blanes, l’any 2018.