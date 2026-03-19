Paula Leitón presenta el seu llibre "XXL" a Terrassa

La waterpolista terrassenca Paula Leitón presentarà divendres a les 18 hores el seu llibre “XXL” a la Casa de l’Esport.\r\n\r\nLa campiona olímpica a París 2024 hi explica la seva lluita contra l’assetjament escolar, els trastorns de conducta alimentària i la grassofòbia en el camí cap a la consecució de la medalla d’or a la capital francesa.\r\n\r\nLeitón es va formar al CN Terrassa. Després de diverses temporades al primer equip, l’any 2016 va fitxar pel CN Sabadell. S’hi va estar tres anys i va tornar al seu club, on jugaria fins al 2022. Va tornar al Sabadell i des d’aquesta temporada milita al Barceloneta.\r\n\r\nAmb només 25 anys, ha participat ja en tres Jocs Olímpics: Río 2016, Tòquio 2020 i París 2024, on es va consagrar com a campiona olímpica. \r\n