Per què les lligues de hockey no es queden a Terrassa?

L’abassegador domini dels equips terrassencs a la lliga de Divisió d’Honor masculina de hockey sembla haver acabat. Ni Atlètic ni Club Egara no han pogut guanyar cap títol en les tres darreres temporades. Diumenge, el Polo es va adjudicar el seu setzè títol de lliga, desbancant així de la segona posició el Club Egara amb 15 campionats. L’Atlètic Terrassa segueix liderant el palmarès amb 22 lligues. El Club de Campo, que abans de la pandèmia no havia guanyat cap lliga, se n’ha endut tres de les cinc últimes. La darrera lliga per al hockey terrassenc la va guanyar l’Atlètic l’any 2022.

L’Egara, per la seva banda, no guanya des del 2019 i el CD Terrassa només n’ha guanyat una, l’any 1976.

El hockey terrassenc acumula 38 dels 58 títols disputats des de l’any 1958, el que suposa un 65%.

Diversos factors semblen estar alterant aquesta dinàmica. La professionalització del hockey i la política esportiva centrada en els fitxatges que practiquen els grans clubs de Madrid i Barcelona els duu a nodrir-se dels talents emergents que continuen generant les pedreres terrassenques. Un exemple: el Polo (entrenat des d’aquesta temporada per Ramon Sala, un tècnic de l’Egara) acaba de fitxar el màxim golejador de la lliga i un dels jugadors més determinants, Bruno Ávila, i recuperarà Marc Recasens, l’internacional format al CD Terrassa que és una peça clau a la selecció. El Club de Campo, per la seva banda, s’encarrega de recollir el talent que aflora a la resta d’Espanya i es nodreix també de jugadors centreeuropeus.

Perseverar en el model

Entretant, als clubs terrassencs no tenen altra opció que perseverar en el seu model formatiu, que aposta decididament pel planter. Sigui per necessitat o per convicció, o per totes dues coses, aquest és el camí que seguiran Egara i Atlètic, amb alguna excepció puntual.

Caldrà esperar uns anys per veure si aquesta dinàmica es consolida. El fet cert és que des de fa tres anys, la lliga passa de llarg de Terrassa. Lluny han quedat aquells anys en què el domini egarenc era incontestable. En els 30 anys que van del 1983 al 2012, Egara i Atlètic es van repartir 27 lligues i en van deixar només tres al Polo. Des de llavors, de les 12 lligues següents, el Polo n’ha guanyat cinc, per tres del Club de Campo, dos de l’Egara i dos de l’Atlètic. El pes de Terrassa s’ha vist reduït a un 33%.