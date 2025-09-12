Primer test a casa per al San Cristóbal

Després de la dolorosa derrota en el temps afegit en el camp de l’Hospitalet en el primer partit de lliga, el San Cristóbal disputa el seu primer partit com a local en partit oficial aquesta temporada. Els de Cristian García debuten aquest diumenge al municipal de Ca n’Anglada rebent el Vic. L’encontre, que dirigirà l’àrbitre José Antonio Fernández Morillo, que pertany a la delegació de Barcelona, començarà a les 12 hores.
De cara a aquest primer enfrontament a casa, el conjunt parroquial té quatre jugadors que no podran participar. Es tracta dels defenses Ricki Calamardo i Paul Oulai, el centrecampista Aleix Grabulosa “Grabu”, i el davanter Adri Alsina. Seran dubte fins a última hora dos dels titulars de la passada jornada al camp de l’Hospitalet, el defensa i migcampista Carlos Olmo i el migcentre Àlex Fernández.
L’equip d’Osona va pujar a la Tercera Federació la passada campanya, gràcies al fet que va obtenir el primer lloc a la classificació de la Lliga Elit, amb un punt de renda respecte al segon, el Vilanova, que també va assolir l’ascens directe, i a quatre d’Atlètic Sant Just i Can Vidalet, que disputarien la promoció per pujar, que va ser per als d’Esplugues de Llobregat. A la primera jornada, celebrada a l’Estadi Hipòlit Planàs, el Vic va caure per 0 a 1 davant del Cerdanyola.
Un rival directe
De l’equip que entrena el tècnic Ramón Carrascal “Ramonet”, Cristian García va assenyalar que “a priori, és un rival directe de cara a la permanència a la categoria” i va afegir que l’objectiu de l’equip parroquial és “fer-nos forts a casa”. Del conjunt osonenc també va manifestar que “sabem que és un equip que està molt ben conjuntat” i va destacar les aportacions de dos dels seus jugadors, els davanters Chema Moreno i Ignasi Quer.
L’entrenador dels egarencs va reconèixer que el seu equip arriba a aquest compromís “fotut” per la derrota de la primera jornada, que va arribar quan l’empat semblava definitiu i després d’oferir un a molt bona imatge.