Primera derrota a la lliga masculina per al CN Terrassa

L'equip de Sergi Mora va acabar perdent per 16 gols a 14 a la piscina del Mediterrani

Publicat el 27 d’octubre de 2025 a les 13:40

Primera derrota a la lliga de Divisió d’Honor masculina per al CN Terrassa, que va perdre per dos gols de diferència (16-14) a la piscina Josep Vallès de Barcelona davant del CE Mediterrani. Els homes que prepara Sergi Mora han caigut fins a la sisena posició de la taula, empatats a sis punts amb el mateix Mediterrani.

En un partit en el qual els atacs van superar clarament les defenses, el primer quart va acabar amb un contundent 3 a 6 per als visitants, que van saber entrar molt bé en el partit. Les coses, però, es van començar a tòrcer al segon període, que va ser un monòleg dels barcelonins, que van signar un parcial de 4 a 0. Es va arribar al descans amb un mínim avantatge per al Mediterrani (7-6).

La productivitat ofensiva dels dos conjunts va continuar a la represa amb un parcial de 6 a 4. El Natació veia com se li anava escapant la victòria de mica en mica. Es va entrar en els vuit minuts finals amb un marcador de 13 a 10, que els amfitrions van saber gestionar a la perfecció. El 3 a 4 que es va registrar al darrer període va acabar resultant insuficient.
 

