Primera derrota de la selecció, que cau per la mínima contra els amfitrions

Espanya va caure amb honor davant 12.000 espectadors en el segon partit de la fase de grups de l'Europeu de Belgrad. Tot i ser a la ronda prèvia, el matx entre espanyols i serbis va ser una mena de final anticipada, una lluita sense treva que els de David Martín van acabar perdent per 11 gols a 12. No en va, s'enfrontaven els vigents campions del món amb els vigents campions olímpics.
Han caigut els espanyols a la tercera posició de la classificació del grup "C" amb tres punts. Lideren el grup Sèrbia amb cinc i els Països Baixos amb quatre. El combinat espanyol necessita vèncer dimecres a les 15.15 hores els Països Baixos per assegurar-se la segona posició del grup abans d'afrontar la segona fase d'aquest Europeu.
Els serbis, que venien de derrotar per penals als neerlandesos en la seva estrena, van rebre l'escalf d'un públic entregat. Alberto Munárriz va posar per davant els espanyols amb dos gols, però Cuk i Rasovic de penal acabarien empatant. Després de diverses exclusions dels espanyols, Martinovic va signar el primer avantatge per als balcànics. Munárriz va fer també el tercer i es va arribar al final del primer període amb un 3 a 3 a l'electrònic del Belgrade Arena.
Els terrassencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja, molt ben defensats, no van poder marcar cap gol en aquest segon duel. Després del 3 a 4 de Martinovic, una gran assistència de Granados a Roger Tahull va significar el 4 a 4. Cuk i Rasovic van situar llavors els serbis amb dos gols d'avantatge (4-6). Marc Larumbe va retallar distàncies i es va arribar al descans amb un mínim desavantatge de 4 a 5.
Màxima igualtat
La igualtat es va mantenir fins al final del partit. Granados i Sanahuja no acabaven de rematar les superioritats dels espanyols en atac. Sèrbia va marxar de tres gols (6-9), remeiat per una acció de superioritat d'Álex Bustos que va acabar en gol (7-9).
Tot s'acabaria decidint al quart període. Dusan Mandic va etzibar un cop de colze a Granados que va acabar en vermella, penal i quatre minuts de superioritat per als espanyols. Munárriz, màxim anotador amb quatre dianes, va fer el 8 a 9. Espanya va remuntar fins a l'11 a 10, però dos gols de Rasovic al darrer minut, l'últim quan faltaven sis segons, van acabar sentenciant. Va poder forçar els penals Sergi Cabanas en la darrera acció, però la seva rematada va acabar al travesser.