Un milió d'euros per fer un camp de hockey al CAR

El Consejo Superior de Deportes (CSD) destinarà un milió d’euros a Sant Cugat per construir i equipar un nou camp d’hockey al Centre d’Alt Rendiment (CAR). Aquesta inversió forma part d’un paquet estatal de 5,36 milions d’euros aprovat pel Govern espanyol per impulsar noves infraestructures i projectes estratègics a l’esport estatal.
El nou camp suposarà un reforç important per al CAR, que es consolida com un espai de referència per a l’alt rendiment esportiu a l’Estat. Les seleccions nacionals de hockey hi podran entrenar en una instal·lació moderna, adaptada als estàndards internacionals i integrada dins el complex esportiu santcugatenc.
Amb aquesta injecció, el Govern estatal vol garantir que les disciplines amb projecció olímpica disposin d’equipaments adequats per millorar la preparació dels esportistes. La Real Federación Española de Hockey (RFEH) també ha celebrat la mesura i l’aposta per una infraestructura “clau per a l’alt rendiment”.
Aquest milió d’euros és una de les assignacions incloses en el Reial Decret aprovat aquesta setmana pel Consell de Ministres. Els 5,36 milions es distribueixen en quatre grans línies: la creació de la nova competició universitària “Liga U” de bàsquet (2,5 milions), millores d’infraestructures per a clubs de futbol femení (1,5 milions), suport a federacions a través de l’ADESP (360.000 euros) i el projecte per al nou camp de hockey a Sant Cugat.