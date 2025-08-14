Quart lloc de la selecció de hockey+ a Mönchengladbach

La selecció espanyola de hockey+ va finalitzar a la quarta posició al Campionat d'Europa de la categoria disputat a Mönchengladbach, Alemanya. L'equip que dirigeixen els tècnics Xavi Ferré i Estefanía Alejos va perdre el partit per al tercer i quart lloc contra Bèlgica, per un ajustat 2 a 1. A aquesta competició hi han participat en les files del combinat estatal tres jugadors locals, Marc Campabadal i Àlex Lachica, de l'Atlètic, i Ilià Riba del Club Egara.
L'equip de Ferré i Alejos, a la fase de grups, disputada pel sistema de lligueta de tots contra tots, va vèncer a Bulgària (8-2) i Portugal (6-1), va empatar amb els Països Baixos (3-3) a la jornada inaugural, i va caure contra Itàlia (1-2) i Bèlgica (4-8). Amb aquests resultats, el conjunt espanyol es va classificar a la quarta posició de la classificació general, amb 8 punts, plaça que el situava a la final de consolació contra Bèlgica, que es va classificar tercera.
En el matx per assolir la medalla de bronze, la selecció belga es va avançar amb dos gols de Bervoets Stijn, en els minuts 3 i 16, i, tot i que, en el minut 25, Carlos Galindo, jugador del Barcelona HC i màxim realitzador del seu equip amb 10 gols, va retallar distàncies, el marcador ja no va variar i Espanya es va haver de conformar amb la quarta posició. La medalla d'or va ser per a Itàlia que, a la final, es va imposar als Països Baixos per un 3 a 2 ajustat. Campabadal va aportar vuit gols a la selecció espanyola, Lachica dos i Riba va ser l'autor d'una diana. Anna Mata de la Barata va exercir les funcions de delegada de l'equip.