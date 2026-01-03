Triomf èpic d'un San Cristóbal que ha jugat amb nou tota la segona meitat

Èpica victòria del San Cristóbal en el camp de l'Europa "B". L'equip de Cristian García, que s'ha avançat amb dos gols, s'ha quedat amb només nou efectius abans del descans i ha hagut de remar a contracorrent fins a la conclusió de l'encontre. Els de Cristian García han acabat força disgustats amb l'actuació de l'àrbitre, el col·legiat Pau Serrat Susi, de la delegació de les Terres de l'Ebre.
El conjunt egarenc ha començat molt bé i, en el minut 15, Mario Cantí s'ha apoderat d'una pilota i ha superat al porter local després de desfer-se d'un defensor amb un xut creuat. Tot i el gol, els parroquials han continuat atacant i, en el minut 24 ha arribat el 0 a 2, gràcies a una rematada de Raúl Ferrer després d'una acció de pilota aturada.
En el minut 27, Carlos Olmo ha vist la targeta vermella directa quan ha tombat a un contrari que marxava en solitari cap a la porteria visitant, sent l'últim defensor. Més tard, en el minut 44, Mario Cantí també ha sigut expulsat amb vermella per una entrada a un contrari.
A la represa, i amb nou jugadors, el San Cristóbal s'ha defensat amb tot i ha aconseguit mantenir la seva renda Ha encaixat un gol, en el minut 50, en un mal refús defensiu que ha aprofitat un rival per servir en safata a Eric Compte, que ha retallat diferències. Els graciencs ho han intentat amb insistència, però els de Cristian García, que també ha vist la targeta vermella directa, han sabut contenir els intents dels locals i han sumat tres punts molt valuosos. El conjunt egarenc tancarà la primera volta el pròxim diumenge a casa, rebent el Manresa.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Carlos Olmo, Raúl Ferrer, Joan Cervós, Guillem (Nil Abellán, m. 68), Hugo García, Marc Mujal (Ayoub, m. 46), Mario Cantí, Marc Río (Paul, m. 61) i Konu (Adrià Alsina, m. 83).