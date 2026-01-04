Un rival crescut, en la primera cita de l’any del Terrassa FC

El Terrassa FC, després d’una setmana d’intensos entrenaments, posteriors a l’aturada de Nadal, reprèn la lliga de la Segona Federació rebent a casa el Valencia Mestalla, un equip que ha millorat molt després d’un inici molt fluix. El partit es disputa aquest diumenge, a partir de les 16.45 hores, a l'Estadi Olímpic. El tècnic Oriol Alsina podrà disposar dels dos nous fitxatges: Sergio Cortés, que ocuparà la fitxa que deixa vacant el lesionat Ruymán Arteaga, i el neerlandès Dano Lourens. Encara no podran participar Joey Sleegers i Jon Larrauri, encara no recuperats de les seves respectives lesions, mentre que Aythami podria disposar de més minuts, encara que, com va apuntar el tècnic terrassista, encara no està al 100%.
El Valencia Mestalla, tretzè a la classificació i en posició de possible “play-out” per evitar el descens, ha sumat 18 punts fins ara. Té, però, un partit menys i està a quatre de distància del conjunt terrassista. Els números del filial valencianista en els últims quatre encontres són de tres triomfs i un empat, que contrasten amb el mal inici de la lliga.
En aquest sentit, Alsina avisa que “el Valencia Mestalla és un dels filials amb més qualitat individual. De fet, hi ha força jugadors que estan en dinàmica de primer equip” i la seva convocatòria pel matx de diumenge a l’Estadi Olímpic pot dependre d’això. El tècnic maresmenc assenyala també que “per a mi, és el rival més difícil dels últims set o vuit partits, perquè tenen una forma de jugar molt ràpida, amb molta qualitat i amb molt bon peu. Un exemple és que han fet quatre gols en servei de banda, però per la qualitat que tenen els jugadors, de triangular bé i de tocar i d’arribar amb molta velocitat i amb molta definició”.
Punt a millorar
Un dels punts a millorar de l’equip és una certa irregularitat en els partits, com en el camp del Poblense, amb una primera meitat molt bona i una segona més fluixa. Sobre això, Alsina declara que “tenir aquesta regularitat crec que és molt important, però per fer això necessitem tenir un fons d’armari bo, i que quan surtin els jugadors no hi hagi una diferència de nivell; al revés, que t’aportin energia, vitalitat, qualitat i ambició”.
Respecte a si podria haver-hi algun reforç més, Alsina assenyala que, si ve algú, que “ens doni un plus de qualitat o d’agressivitat o d’intensitat. Un jugador que pugui ser més diferencial. Si no, no cal fer molts invents”.