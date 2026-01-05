Dani Olmo torna després d’un mes i resol el derbi

El davanter terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo va tornar per la porta gran, esdevenint dissabte un dels grans protagonistes (amb permís de Joan Garcia i Fermín) del derbi disputat a l’RCDE Stadium contra l’Espanyol, que va acabar amb victòria blaugrana per 0 gols a 2.
Olmo va substituir Raphinha a la segona meitat i va acabar desencallant el primer partit de lliga de l’any 2026 amb una sublim i precisa rematada a l’escaire al minut 86. Va colpejar la pilota de primera des de la frontal de l’àrea per finalitzar una excel·lent jugada del seu company Fermín. Va ser el sisè gol de l’egarenc a la lliga amb els de Hansi Flick. En tota la temporada passada en va anotar vuit. Al 90, Lewandowski va fer el 0 a 2, que permet al Barça tancar la primera volta de la lliga com a líder, encara a quatre punts de distància del Real Madrid.
“Només és el principi”, va advertir Dani Olmo a través de les xarxes socials, en referència a la possibilitat d’aixecar diumenge el seu primer títol de la temporada amb el Barça, una Superacopa d’Espanya que la temporada passada no va poder jugar en no estar encara inscrit pels problemes del club amb el “fair play” financer.
Olmo havia estat un mes de baixa. Es va lesionar el 2 de desembre en el partit contra l’Atlético de Madrid al Camp Nou, avançat de la dinovena jornada de lliga, on també va marcar. Va ser precisament en la jugada del gol que es va lesionar: una luxació a l’espatlla. Es va perdre sis partits, però va reaparèixer dissabte, en la vigília de les semifinals de la Supercopa, una competició en la qual el Barça s’enfrontarà a l’Athletic Club demà a les 20 hores a Arabia Saudí. Olmo i els seus companys confien a classificar-se per a la final de diumenge i sumar el primer títol de la temporada.