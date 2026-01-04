Un Terrassa FC molt solvent venç el Valencia Mestalla

Bon partit del Terrassa FC que ha superat per 2 a 0 el Valencia Mestalla a l'Estadi Olímpic. En el primer encontre de l'any, els d'Oriol Alsina han ofert una molt bona imatge, sobretot en el primer temps, període en el qual han marcat els seus dos gols. A la represa, els visitants han intentat retallar la renda dels locals, però no han pogut. El pròxim compromís de l'equip egarenc serà diumenge vinent, a partir de les 12 hores, en el camp de l'Andratx.
En el primer temps del Terrassa FC ha sigut molt complet. Ha trenat molt bones combinacions i això ha possibilitat que fabriqués oportunitats de gol bastant clares. La primera, una pilota que Van den Heerik ha pispat al defensa visitant Pàmies, però que no ha sabut concretar. El porter del Valencia Mestalla ha refusat i la pilota ha anat a peus de Gil Muntadas que ho ha provat, si bé de nou ha intervingut el porter rival i ha evitat el gol.
A la següent, el davanter neerlandès no ha perdonat. Guti ha servit una magnífica assistència que ha deixat en solitari a Van den Heerik, que amb un potent xut ha establert l'1 a 0. El filial valencianista ha sabut reaciconar i Víctor JR, de seguida, ha intentat sorprendre Marcos Pérez amb un excel·lent xut, però el porter terrassista ha contestat amb una intervenció colossal i ha desviat la pilota a córner.
Gil Muntadas ha buscat el gol després d'una bona jugada atacant de l'equip, però un defensa ha rebutjat a córner. També ho ha provat de falta el visitant Lucas Núñez, però, el seu llançament ha sortit fora per molt poc. El Terrassa FC ha continuat atacant i Isma, de cap, s'ha trobat al porter Vicent Abril, que ha aturat la pilota sense gaires complicacions.
El debutant Sergio Cortés ha xutat fora un servei de Gil Muntadas, que havia robat la pilota a un contrari. I, a la següent acció, en el minut 44, el nou fitxatge terrassista ha aconseguit el 2 a 0. Van den Heerik li ha pres la pilota a un defensor i li ha cedit a Sergio Cortés que, després de controlar-la, ha engaltat un tir impresionant que ha suposat el segon gol dels d'Alsina.
Després del descans, el Valencia Mestalla ha sortit amb l'objectiu de retallar distàncies i ha gaudit de dues bones opcions només començar, però no ha encertat. També ha buscat el tercer el conjunt d'Alsina, amb un xut de Guti que ha aturat Vicent Abril. Els visitants no han afluixat i Trigui ha xutat per sobre del travesser una bona acció de l'equip i, poc després, Marc Jurada ha fet una bona assistència que no ha trobat rematador.
Els d'Alsina han sabut fer el partit que més els convenia, sense renunciar a l'atac, però prioritzant no encaixar cap gol. Els valencianistes han intentat trobar el gol que els donés esperances, però només ha tingut una opció d'Otorbi, amb un xut que ha aturat Marcos Pérez. En el temps afegit, l'àrbitre no ha entès com a penal una falta evident sobre Joel dins de l'àrea.
Nahuel Arroyo, a punt
D'altra banda, tot apunta que en les pròximes hores el Terrassa FC anunciarà la incorporació de l'extrem Nahuel Arroyo, que ha rescindit el seu contracte amb el Talavera que milita a la Primera Federació. El jugador ha coincidit amb anterioritat amb el tècnic Oriol Alsina al Llagostera. Nascut a Santa Cristina d'Aro fa 30 anys, Nahuel Arroyo es va formar a les categories inferiors del Girona i després, ha passat per equips com Palamós, Horta, Córdoba, Albacete o Cultural Leonesa.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adrián Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Josemi (Reche, m. 81), Guti, Sergio Cortés (Casti, m. 71), Gil Muntadas (Joel, m. 59) i Van den Heerik (Aythami, m. 71).