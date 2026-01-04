Riqui Puig torna a passar pel quiròfan: “És un dels moments més durs i complicats que m’ha tocat gestionar a la meva vida"

Riqui Puig viu el moment més dur de la seva carrera. El migcampista matadeperenc de Los Angeles Galaxy, convertit en l’espanyol millor pagat de la MLS després de sortir del Barça, ha hagut de tornar a passar pel quiròfan per la greu lesió del lligament creuat que va patir el desembre del 2024 i no tornarà als terrenys de joc fins a la temporada 2027.
Quan tot apuntava que el seu retorn era cada cop més a prop, una revisió mèdica ho ha capgirat tot. Els metges van confirmar que la plastia del genoll no havia evolucionat correctament, obligant el futbolista de 26 anys a sotmetre’s a una nova operació. Una notícia devastadora que el mateix Riqui Puig va voler compartir amb els seus seguidors a través d’una carta colpidora a les xarxes socials.
“Després d’un any sencer treballant cada dia amb un sol objectiu al cap, ahir, en una revisió mèdica, el doctor em va donar una notícia que no vols sentir mai: la plastia no estava bé i havia de tornar a passar pel quiròfan”, va escriure el migcampista.
El futbolista format a la Masia no va amagar el cop emocional: “És un dels moments més durs i complicats que m’ha tocat gestionar a la meva vida, tant a nivell personal com professional”. Tot i això, va enviar un missatge d’esperança després de la intervenció: “L’operació ha sortit bé, i això em dona forces i tranquil·litat per mirar endavant”.
Lluny de rendir-se, Riqui Puig ja pensa en el futur i en la seva tornada: “Ara només tinc una cosa al cap: començar a treballar des d’ara, entrenar amb més il·lusió que mai i intentar tornar a ser el Riqui Puig que tots coneixeu. Amb més ganes, més fam i més força”.
En la seva carta, el català també va tenir paraules d’agraïment per a l’entorn més proper i per al seu club. “Vull donar les gràcies de tot cor a la meva família i als meus amics, però especialment al Galaxy, per com m’ha cuidat, respectat i recolzat en tot moment”, va expressar, a més d’agrair l’allau de missatges rebuts dels aficionats.
Riqui Puig va tancar el missatge amb una promesa que emociona l’afició: “Espero tornar aviat, millor que mai, i que m’espereu. Tinc moltes ganes de tornar a gaudir al camp i de fer-vos gaudir com sempre he intentat fer”.