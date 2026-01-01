Visita de jugadors del Terrassa FC als infants ingressats a Mútua

Tres jugadors de la plantilla del Terrassa FC, el porter Marcos Pérez, el defensa Mario Domingo, i el davanter Aythami Perera, van fer de Reis a MútuaTerrassa, en la tradicional visita de cada any per aquestes dates.\r\n\r\nTots tres van regalar carnets de soci, bufandes, pilotes i samarretes de l’equip als ingressats a les plantes de Pediatria i de Nounats del centre hospitalari egarenc. Com sempre, els receptors dels presents i els seus familiars van rebre amb il·lusió els tres representants de la plantilla que dirigeix el tècnic Oriol Alsina, que van departir amb ells durant una estona.\r\n\r\nAquest divendres està prevista una altra visita dels jugadors del Terrassa FC, en aquesta ocasió a l’Hospital Universitari de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).\r\n