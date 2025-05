Semifinal entre Vallès i Egara a la Divisió d'Honor "B" femenina

La darrera jornada de lliga de la Divisió d’Honor femenina “B” va oferir un derbi terrassenc ja sense res en joc entre el Club Egara i el Vallès. Ambdós conjunts estaven ja classificats per a la “final-four” dels dies 30 i 31 de maig a l’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer. Els resultats d’aquesta darrera jornada en el grup pel títol han determinat que els dos conjunts terrassencs s’enfrontin entre ells en una de les dues semifinals del divendres dia 30, assegurant d’aquesta manera la presència d’un equip egarenc a la gran final del dissabte a les 21.15 hores.

Per la seva condició de vinculats, cap dels dos conjunts no pot pujar a la Divisió d’Honor femenina. Sí que poden fer-ho els dos equips que disputaran l’altra semifinal: Castelldefels i València. El finalista pujarà de categoria, mentre que el perdedor haurà de disputar la promoció amb el Sardinero, penúltim classificat de la Divisió d’Honor femenina.

En aquesta darrera jornada de lliga, el Club Egara es va revenjar d’un Vallès que s’havia endut el derbi de la primera volta en guanyar per 3 a 1 al Josep Marquès.

El matx va ser força equilibrat, amb bones aproximacions a ambdues porteries durant la primera meitat. El gol, però, no arribava. No va ser fins al tram final del tercer període, quan faltaven només tres segons per acabar, que es va obrir el marcador. Anna Moliné va fer l’1 a 0. Al quart període, la mateixa Moliné va establir el 2 a 0 definitiu.

Primer contra quart

Tot i perdre, el Vallès ha acabat primer amb 28 punts i l’Egara ha estat quart amb 21. Aquest darrer matx va servir de test per als conjunts entrenats per Edu Quemada i Guillem Bausà de cara a la “final-four”.

Pel que fa a la fase de permanència, el Rimas va perdre en aquesta jornada final per 4 a 1 a Somontes davant del CH Madrid Las Rozas, mentre que el partit entre San Fernando i Línia 22 no es va disputar. Els terrassencs, però, han acabat cuers i han perdut la categoria, mentre que el Rimas, penúltim, promocionarà.

El Vallès masculí, sense “final-four”

Només l’Egara 1935 disputarà la “final-four” masculina. L’equip d’Albert Massaguer s’enfrontarà en semifinals contra el HC Sant Cugat. L’altra semifinal enfrontarà el Pedralbes i el Sardinero, que s’ha convertit en nou equip de Divisió d’Honor. La final es jugarà dissabte a les 19.15. En la darrera jornada, l’Egara 1935 va perdre per 2 a 1 a Santander i el Rimas va batre per 5 a 4 el Vallès i el va deixar sense “final-four”.