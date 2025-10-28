S’enceta l’etapa d'Oriol Alsina al Terrassa FC

El Terrassa FC ha girat full i aquesta tarda, a l’Estadi Olímpic, l’entrenament del primer equip tindrà nous protagonistes. Tot i que el club no ha fet oficial ni la destitució de Víctor Bravo ni l’arribada del seu substitut, Oriol Alsina, avui comença una nova etapa amb el tècnic d’Arenys de Mar com a màxim responsable del conjunt terrassista. L’entrenador maresmenc arriba acompanyat d’un vell conegut del club terrassista, l’exfutbolista Pere Tarradellas, que va ser segon de Jordi López durant dues temporades i que ara torna per exercir el mateix càrrec, però amb un entrenador diferent.
El detonant de la sortida de Víctor Bravo va ser l’empat a tres del passat dissabte en el camp del Castellón “B”. Si bé van sonar altres noms, finalment l’escollit ha sigut un Alsina que té una trajectòria destacada en el futbol català, si bé fa una mica més de dues temporades que no ocupa cap banqueta. Els seus èxits esportius, tanmateix, l’avalen, i per això s’hi ha fixat el Terrassa FC.
Va jugar a diversos equips catalans, com el Rubí, el Balaguer o el Vilassar de Mar, però el seu millor paper va ser entrenant el Llagostera, equip amb el qual va obtenir un històric ascens a la Segona Divisió del futbol espanyol. Després va formar part del Girona, com a director tècnic, si bé va tornar a dirigir el Llagostera posteriorment. Aquest equip va tenir dues denominacions més, Costa Brava primer i Badalona Futur més tard i amb aquest va ser el seu darrer any a les banquetes.
El seu debut
El primer encontre amb el tècnic d’Arenys de Mar a la banqueta serà aquest diumenge, a l’Estadi Olímpic. La novena jornada de la lliga ha proporcionat un Terrassa FC-CE Andratx, que s’iniciarà a partir de les 12 hores. Alsina no haurà disposat de moltes sessions preparatòries per instaurar la seva idea futbolística, però el Terrassa FC necessita sumar punts per revertir la situació actual, que el situa a la tretzena posició, la de “play-out” per la permanència, i amb només nou punts en vuit encontres.
El davanter madrileny Guti, expulsat amb targeta vermella directa en el partit contra el conjunt castellonenc, quan estava a la banqueta i l’havien substituït, serà baixa mentre que Gil Muntadas, que coneix molt bé Alsina, ja que l’havia tingut d’entrenador anteriorment, continua recuperant-se d’una lesió que encara no ha superat.