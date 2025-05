Sis equips de Terrassa lluitaran pels títols a la "final-four"

La temporada de hockey pel que fa a les competicions de clubs s’acabarà aquest cap de setmana amb les “final-four” de les lligues de Divisió d’Honor i Divisió d’Honor “B” que tindran lloc entre el divendres i el diumenge a l’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer.

El hockey terrassenc tindrà una important presència en aquesta competició. Aporta sis dels 16 equips participants, tres de l’Atlètic i tres més de l’Egara. El hockey català aporta el 75% d’equips. Només quatre conjunts són de fora de Catalunya: el Club de Campo masculí, el Club de Campo femení, el Sardinero de Santander masculí i el Valencia femení.

Pel que fa a la Divisió d’Honor masculina, l’Atlètic serà l’únic representant. Els de Roger Pallarols disputaran dissabte a les 17.15 hores la segona semifinal davant del Club de Campo madrileny. La primera enfrontarà a les 15 hores el Polo de Barcelona i el Júnior de Sant Cugat. Entre els altres tres semifinalistes hi ha dos tècnics terrassencs: Ramon Sala al Polo i Oriol Torras al Júnior. La final masculina començarà diumenge a les 13.15 hores.

A la “final-four” de la lliga de Divisió d’Honor femenina, l’Atlètic i el Club Egara lluitaran per una lliga que no han guanyat mai. L’Egara serà l’encarregat d’obrir el foc dissabte a les 10 hores contra un Club de Campo a qui va derrotar en la final de la Copa de la Reina. Les de Can Salas, que acumulen dos subcampionats, s’enfrontaran a les 12.30 amb el Júnior. La final femenina es jugarà diumenge a les 11 hores.

Divisió d’Honor “B”

Pel que fa a la Divisió d’Honor “B” masculina, l’Egara 1935 s’enfrontarà divendres a les 18 hores al Sant Cugat en la segona semifinal. La primera la jugaran a les 13.30 Pedralbes i Sardinero. La final serà dissabte a les 19.15.

La Divisió d’Honor femenina serà l’única categoria on hi haurà un finalista terrassenc, ja que Vallès i Egara s’enfronten divendres a les 15.45. A les 20.15 juguen Castelldefels i Valencia. La final serà dissabte a les 21.15 hores.

L’abonament per als tres dies, a 31 euros

Les entrades per presenciar les quatre competicions al Martí Colomer tenen un preu de 31 euros. L’abonament infantil val 19 euros (de 10 a 14 anys). Els menors de 10 anys entraran de franc. Les entrades per divendres costaran 13,5 euros (7,5 la infantil), les de dissabte 17 (11,5 la infantil) i les de diumenge també 17 (11,5 la infantil). Hi haurà una àmplia zona de restauració al “village”, amb una fideuada popular dissabte per 6,50 euros.