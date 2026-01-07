Sortir del descens, objectiu per al 2026

Tant el Club Natació Terrassa com la Joventut Esportiva Terrassa van pujar de categoria per sorpresa. El Natació que entrena Pili Bilbao va conservar la plaça gràcies a l’ascens del Manresa a la Lliga Femenina 2, mentre que la JET de David Garrido (substitut de Toni Aragón), que havia pujat a Primera Catalana, va saltar dues categories de cop en fer-se amb la plaça que va deixar l'SD Espanyol.
Ambdós conjunts van fer de l’oportunitat virtut i van construir projectes sòlids amb la clara voluntat de mantenir-se a la categoria. La permanència era i continua sent el gran objectiu dels dos primers equips femenins de bàsquet de la ciutat.
El projecte és molt exigent i l’inici d’ambdós equips no està sent massa reeixit, per bé que s’han disputat només 11 de les 26 jornades previstes. Tots dos equips es troben en posicions de descens. La JET ocupa la penúltima posició amb dues victòries i nou derrotes i es troba a dues victòries de distància de la zona tranquil·la de la taula, mentre que el Natació és onzè amb un balanç de tres triomfs i vuit derrotes i el separa una sola victòria de sortir del descens. En aquest grup únic de la Copa Catalunya femenina, perdran la categoria els quatre últims, en aquest moment Vall d’en Bas, JET, ASFE i CN Terrassa.
Nou equips en tres victòries
Tot està, però, encara per decidir. La igualtat a la zona mitjana-baixa de la classificació és màxima. Els nou últims equips estan separats per només tres victòries. Amb cinc trobem Sama Vilanova, Valls i Sant Gervasi i amb quatre Grup Barna “B” i Joventut Les Corts. Ja en descens, Natació i Asfe en tenen tres i la JET i la Vall d’en Bas només dues.
Després de 21 dies sense competició a causa de l’aturada nadalenca, els dos conjunts egarencs jugaran aquest diumenge a casa en la penúltima jornada de la primera volta. El Natació jugarà un matx molt important davant del Joventut Les Corts, una victòria per davant. Més complicat ho tindrà la JET davant la visita del líder, Reus Ploms.