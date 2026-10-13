Terrassa honora els subcampions del món

L’Ajuntament de Terrassa ha rebut aquest dimarts a la tarda en un acte protocol·lari a les dues seleccions espanyoles que es van proclamar a finals d’agost subcampiones del món de hockey. El combinat masculí absolut va perdre per 0 a 1 davant d’Alemanya a la ciutat belga de Wavre. En el mateix escenari, la selecció espanyola de hockey + va córrer la mateixa sort en la final de la primera edició del Parahockey World Cup. Van caure també per la mínima, en el seu cas per 4 a 5, davant de la selecció italiana.
Vuit dels 20 internacionals espanyols absoluts que eren presents són terrassencs: Gerard Clapés, Jordi Bonastre, Marc Miralles, Marc Recasens, Marc Vizcaino, Pepe Cunill, Pol Cabré-Verdiell i Xavi Gispert. Els internacionals estaven acompanyats pel seleccionador Max Caldas i el seu ajudant, el terrassenc Oriol Torras.
A més, tres dels deu integrants del combinat espanyol de hockey+ són també terrassencs. Es tracta d’Álex Lachica, Cristian Payán i Belén Pérez. També ho són el seleccionador Xavi Ferré i el seu assistent Xavi Palomero.
El president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deó, ha estat l’encarregat d’inaugurar els parlaments: “Gràcies per haver tingut aquest gran detall de rebre les nostres dues seleccions en aquest acte. Terrassa ha estat sempre al costat de les nostres seleccions, com va quedar palès fa quatre anys al Mundial femení”.
Esportistes, no discapacitats
En representació de la selecció de hockey +, Álex Lachica ha protagonitzat el discurs més emotiu: “Aquesta medalla de plata va significar un orgull enorme per a tots nosaltres, però el millor que ens vam endur va ser veure la graderia plena el dia de la final amb els nostres familiars i també els familiars dels nostres companys de la selecció absoluta. Ens miraven com a esportistes, no com a discapacitats. Va ser llavors que el hockey espanyol va demostrar què significa ser una família”.
Al seu torn, el capità del combinat absolut, Marc Miralles, ha agraït també el detall de la recepció conjunta i va recordar que “jo soc de Terrassa, però molts dels meus companys són també una mica terrassencs, ja que passen moltes hores aquí. Esperem poder tornar amb una medalla d’or”. La selecció es va concentrar dilluns a Terrassa i hi serà fins dimecres.
Ballart, per la seva banda, ha assenyalat: “Volem que Terrassa sigui la gran capital del hockey català i espanyol i continuem treballant per aconseguir-ho”.