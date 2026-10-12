El CD Terrassa guanya i l'Atlètic i l'Egara perden

La quarta jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey va oferir una victòria del CD Terrassa (per 2 a 4 al camp del Sardinero) i sengles derrotes de l'Atlètic i el Club Egara. Els de Can Salas van caure per 3 a 1 al camp del Sanse Complutense i l'Egara per 2 a 1 al del Tenis de Santander.
A Santander, Pau Petchamé i Enric Miralles d'stroke van fer els dos priemers gols. Jaime Castillejo i Pablo Rubio, aquest de penal, van empatar quan faltaven sis minuts, però Borja Soler i de nou Miralles d'stroke van assegurar els tres punts.
L'Atlètic, per la seva banda, es va posar per davant a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense gràcies a un penal transformat per Pau Gestí, però el Tenis va anotar tres dianes seguides, obra de Manuel Mondo de penal, Javier Fernández i Jules de Cleene per establir el 3 a 1 definitiu.
El Club Egara també es va posar per davant al camp del líder, el Tenis de Santander, gràcies a un gol d'stroke d'Iñaki Fernández. Abans del descans, Joaquín Puglisi de penal i Félix Cagigás van fer el 2 a 1 definitiu.
Tenis i CD Terrassa lideren la classificació amb 12 punts, l'Egara és vuitè amb 4 i l'Atlètic, que té un partit pendent, novè amb tres.