Terrassa formarà les juntes veïnals del Districte 6 en gestió comunitària

Les persones que formen part de les juntes de les comunitats veïnals del Districte 6 de Terrassa podran rebre formació gratuïta per millorar la gestió dels seus edificis. El Servei de Suport a les Comunitats Veïnals de l’Ajuntament organitzarà aquest novembre una nova edició del projecte "Activa la Junta", adreçat especialment a comunitats constituïdes que no disposen de gestoria.
La iniciativa vol proporcionar informació i eines pràctiques a les persones que assumeixen responsabilitats en les juntes de propietaris, com ara la presidència o la secretaria, així com a veïns que es preparen per ocupar aquests càrrecs pròximament.
La formació abordarà qüestions habituals en el funcionament de les comunitats, com la gestió dels impagaments, la comptabilitat i la redacció d'actes, a més dels drets i deures que estableix la normativa de propietat horitzontal. També s'hi treballaran la comunicació i la resolució de conflictes entre veïns.
Quatre sessions al Casal de Sant Llorenç
El curs combinarà explicacions teòriques amb activitats pràctiques, jocs de rol, simulacions de situacions quotidianes, debats i treball en grup. Les persones participants també rebran material didàctic i guies per aplicar els coneixements adquirits en la gestió de les seves comunitats.
Les sessions tindran lloc els dies 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre, de 18 a 20 hores, al Casal Cívic i Comunitari Terrassa Sant Llorenç, situat al carrer del Montcau, 15. Les places són limitades i la participació és gratuïta.
Aquesta serà la tercera edició d'"Activa la Junta", després d'una primera experiència adreçada a tot Terrassa el maig del 2025 i d'una segona als Grups de Montserrat, al Districte 2, durant els mesos de maig i juny del 2026.
Les persones interessades a participar-hi poden inscriure's a través del correu electrònic comunitatsveinals@terrassa.cat o trucant al 93 731 59 82.