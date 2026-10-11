El San Cristóbal supera a domicili un Europa "B" insistent

Un gol en pròpia porteria a la represa ha permès que el San Cristóbal sumés el seu primer triomf com a visitant a la lliga de la Tercera Federació. Els de Cristian García han guanyat per 0 a 1 en el camp d'un Europa "B" que venia de fer molt bons resultats i que ha dut el pes de l'encontre i no s'ha rendit en cap moment. El pròxim diumenge, els parroquials rebran a casa el FC L'Escala.
La primera meitat ha ofert poc quant a ocasions de gol. El joc ha sigut molt equilibrat en els primers 45 minuts de l'encontre, amb un Europa "B" amb la intenció de controlar la pilota i un San Cristóbal disposat a sorprendre al contraatac i amb un futbol més directe. Tot i que els dos conjunts ho han intentat, no han pogut fabricar oportunitats clares per avançar-se en el marcador i, amb això, s'ha arribat al temps de descans sense cap variació pel que respecte al resultat del partit.
El conjunt barceloní ha sortit en els inicis de la represa amb una marxa més i Castillejo ha rematat de cap fora i, uns instants més tard, els locals han gaudit de la seva millor opció amb un tir que ha impactat en el pal de la porteria dels parroquials. Tot i això, en el minut 52, el San Cristóbal ha aconseguit el 0 a 1, en una acció de fora de banda i una posterior centrada cap a l'àrea de l'Europa "B", després d'un embolic, el defensa dels escapulats Villa ha introduït la pilota dins de la seva pròpia porteria.
El gol ha provocat la reacció furibunda de l'Europa "B", que arribava a aquesta cita amb un balanç d'un empat i dues victòries en els seus tres últims compromisos i classificat com a tercer. Els locals han tingut algunes bones ocasions per equilibrar el marcador, que el porter visitant Carles Segura ha evitat amb bones aturades. Els de Cristian García han sabut defensar la seva renda amb ordre, sense renunciar a alguna contra que no ha pogut concretar.
Adrià Alsina ho ha provat per als egarencs quan faltava poc per al final del matx, però el seu xut ha sortit fora. També ha pogut marcar l'equip local, però Carles Segura ha refusat el tir. En el temps afegit ha tornat a tenir una bona oportunitat al contraatac el conjunt parroquial, però la defensa de l'Europa "B" ha pogut salvar la situació.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Jonathan Linares, Max Llovera, Ricki, Raúl Lordán, Guillem, Marc Gabaldón, Miguel, Mario Cantí, Cristian Domínguez i Pime. A la represa han entrat: Baba, Àlex Fernández, Kemo, Adrià Alsina i Toni Vargas.