Mesos de talls de llum a les Fonts: “És un punt negre de la xarxa elèctrica”

Els veïns de les Fonts viuen pendents de la pròxima apagada elèctrica. El barri, repartit entre els municipis de Terrassa i Sant Quirze del Vallès, acumula talls de llum recurrents. L’Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts explica que els problemes van començar en una zona concreta del barri, però s’han estès i intensificat en els darrers mesos, “una cosa així entre sis, quatre mesos”, segons la presidenta.
“Al principi, als nostres ulls, eren aleatòries: passava en un carrer o en un altre, fins que hem tingut algunes apagades globals, amb tot el barri a les fosques”, explica Mercè Martí Aroles, presidenta de l’entitat. També hi ha hagut episodis en què, durant 30 minuts, la llum anava i venia, i alguns veïns ja relacionen aquests talls intermitents amb avaries en els aparells de casa. “Cada tall colpeja els nostres electrodomèstics”, denunciava l’entitat fa unes setmanes a les xarxes socials.
Cada veí trucava pel seu compte a la companyia i rebia sempre la mateixa resposta: “Hi ha una incidència, n’estem al cas i s’està resolent”, en paraules de la presidenta. Quan van veure que el problema afectava tots els carrers, l’associació va intentar traslladar-ho com a col·lectiu a la distribuïdora, però, segons l’entitat, els canals automàtics de la companyia només permeten comunicar incidències concretes i de manera individual. “Se’ns ha fet molt difícil poder parlar no com a individus, sinó d’una manera col·lectiva”, lamenta Martí Aroles. Per això l’entitat ha demanat ajuda als dos ajuntaments. “Entenem que està passant alguna cosa i que potser ens hem convertit en un punt negre dins de la xarxa de distribució elèctrica”, afirma. “No és un problema de particulars, és un problema de territori”, insisteix l’entitat.
Els veïns no perceben que la meteorologia hi influeixi. El dia de les pluges intenses que van obligar a suspendre la festa major del barri no hi va haver cap tall. “Pensava que aquest cop sí que ens quedàvem a les fosques, tots i per sempre. Doncs no, no va passar res, vam tenir llum”, recorda Martí Aroles. En canvi, fa pocs dies la llum va tornar a fallar un vespre. Segons l’associació, hi ha hagut algunes intervencions, com treballs en transformadors i l’obertura d’un carrer per una incidència en unes canalitzacions, però la incertesa continua. “No sabem quin és el motiu ni quina és la situació, ni si anem cap a una estabilitat en el subministrament”, diu la presidenta. Troba a faltar la tranquil·litat d’abans, substituïda ara “per aquesta sensació de quan serà la pròxima apagada”.
Dues línies de mitjana tensió
L’Ajuntament de Terrassa ha explicat que va demanar informació a E-distribución, la distribuïdora del grup Endesa. Segons les dades que la companyia li ha traslladat, les incidències responen sobretot a avaries a la xarxa de mitjana tensió, talls per aïllar avaries en cables subterranis, arbres i branques massa a prop dels cables, actuacions preventives del Pla Alfa i incidències externes. El barri depèn de dues línies de mitjana tensió, “de manera que es poden veure afectats diferents trams d’un mateix barri”, segons la resposta municipal. Alguns talls poden anar associats, entre altres causes, “a episodis de tempesta o fort vent en cas de línies aèries”, o bé a problemes latents a la xarxa subterrània “que no poden ser localitzats fins que l’avaria es manifesta de forma permanent”.
Quan el Pla Alfa per risc d’incendi arriba al nivell Alfa 2 o superior, s’aplica un protocol pactat amb la Generalitat. Normalment, si hi ha un defecte puntual, la línia es reconnecta sola en menys d’un segon. Amb el protocol actiu, però, aquesta reconnexió automàtica queda desactivada a les línies amb trams aeris: “s’aïlla la part de la instal·lació que és aèria i s’envia personal per tal que faci una inspecció visual abans de retornar el servei a la línia”. En línies com la de les Fonts, el procés pot durar fins a tres hores en algunes zones. Després, si els Agents Rurals no han detectat cap columna de fum, la línia es reconnecta manualment.
Asfalt, carrer a carrer
Una veïna ha fet arribar a aquest diari imatges de grans escletxes al paviment del carrer de la Bòbila, un dels punts que l’associació ja ha reclamat. “Aquí a les Fonts, indistintament de quin costat sigui, tenim un problema d’asfaltat”, admet Mercè Martí Aroles. L’entitat treballa amb l’Ajuntament de Terrassa per asfaltar alguns punts, com els carrers de Roma i del Turonet, on el consistori ja ha plantejat propostes, i el tinent d’alcalde Xavier Cardona hi va fer una visita amb un equip tècnic. “Em semblaria injust no dir-ho: hi ha aquest treball, hi ha aquestes reunions, hi ha aquestes visites”, remarca la presidenta, conscient que el pressupost condiciona les intervencions. Amb Sant Quirze, l’associació parla d’un pont sobre les vies dels FGC i d’un bosquet molt malmès, que les pluges han empitjorat. “El més meravellós seria un asfaltat general de totes les Fonts, però anem avançant, carrer a carrer”, conclou.